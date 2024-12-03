Муниципальная реформа в Псковской области в вопросах и ответах

12:34, 03 декабря 2024, ПАИ

Муниципальная реформа в Псковской области продолжается. 13 муниципалитетов уже преобразованы в муниципальные округа. Первые восемь районов, которые встали на этот путь еще в начале 2023 года, ориентировались на опыт соседних регионов, например Новгородской области, где к тому моменту работало несколько муниципальных округов.

Первым пришлось, пожалуй, сложнее всего: на практике пройти все тонкие, в первую очередь организационно-правовые места преобразования в округа – но они же раньше всех смогли в полной мере ощутить выгоды от новой схемы МСУ. В этом году, посмотрев уже на опыт соседей внутри региона, в округа преобразовались еще пять муниципалитетов.

Очевидно, что муниципальная реформа будет расширяться и дальше: о намерении стать муниципальными округами заявили еще в нескольких районах Псковской области.

На основе накопленного муниципалитетами опыта, отвечаем в специальном лонгриде Псковского агентства информации на самые распространенные о муниципальной реформе вопросы с помощью экспертов – глав округов, представителей профильного управления правительства региона и депутатов областного Собрания.



Лонгрид МУНИЦИПАЛЬНАЯ РЕФОРМА В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ – по ссылке.