Дмитрий Яковлев станет гостем программы «Оглавление»

12:44, 03 декабря 2024, ПАИ

Врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 3 декабря, в 14:00.

С какими итогами молодёжная политика подходит к концу года? Как поменяется форумная программа? Как меняется активность НКО региона при привлечении в Псковскую область средств грантодателей? Расширяется ли ядро волонтёров или это одни и те же люди? Каковы приоритеты работы комитета на 2025 год?

Об этом с Дмитрием Яковлевым поговорят ведущие программы Александр Машкарин и София Гречиха.