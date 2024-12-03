Замдиректора Псковского областного центра занятости представила на форуме опыт региона по поддержке участников СВО

13:38, 03 декабря 2024, ПАИ

Заместитель директора Псковского областного центра занятости Надежда Дикань приняла участие в форуме Северо-Западного федерального округа «Трудоустройство и меры поддержки участников специальной военной операции: лучшие региональные практики», который прошёл в Вологде 2 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе центра занятости.

В мероприятии приняли участие около 100 специалистов, включая федеральных и региональных спикеров, экспертов и сотрудников центров занятости населения. Среди участников были депутаты Госдумы России, представители Министерства труда и социальной защиты РФ и региональных органов власти.

Заместитель директора областного центра занятости Надежда Дикань стала активным участником секции, посвящённой трудоустройству и развитию карьеры, а также построению новых профессиональных траекторий для участников специальной военной операции.

«Обмен опытом между регионами – необходимость. Мы должны использовать все ресурсы для качественной поддержки тех, кто вернулся из зоны специальной военной операции. По итогам форума сформирована резолюция для рассмотрения на федеральном уровне, включающая предложения по эффективным программам трудоустройства и реабилитации, а также по улучшению мер поддержки для участников СВО и их семей. Только совместными усилиями мы сможем помочь военнослужащим адаптироваться к мирной жизни и реализовать свой потенциал», – отметила Надежда Дикань.

Форум прошёл в формате четырёх тематических секций, где были презентованы лучшие региональные практики по трудоустройству и мерам поддержки участников СВО. Участники обсудили актуальные вопросы, касающиеся трудоустройства, обучения, социальной реабилитации военнослужащих и их социализации. По итогам работы каждой секции были приняты резолюции с наиболее эффективными подходами к решению обозначенных проблем.

Отдельное внимание уделили роли «Женских клубов» в рамках федерального партийного проекта «Женское движение «Единой России», которые активно помогают участникам специальной военной операции и членам их семей.

Форум стал важным шагом в объединении усилий для создания комплексной системы поддержки военнослужащих и их семей, что, безусловно, будет способствовать улучшению качества жизни и интеграции их в общество.