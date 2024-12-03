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Общество

Руководитель комитета по молодёжной политике Псковской области считает свою работу миссией

Врио председателя комитета по молодежной политике Псковской области Дмитрий Яковлев считает свою работу миссией. Об этом он заявил в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Работа в комитете – не работа, а наша миссия. К тому же у нас крутая команда», – отметил Дмитрий Яковлев.

Фото: ПАИ

Он также рассказал, что в регионе сформирован костяк молодых людей, которые участвуют в различных формах – региональных и всероссийских. Их около 500 человек. «Причем ездят не все на всё подряд, а чётко по интересам», – отметил Дмитрий Яковлев. Он также добавил, что потенциальные участники форумов проходят предварительный отбор, который связан с оценкой их портфолио общественной деятельности.

«Сразу на «Тавриду» в Крым с нуля отправиться не получится, скорее всего», – добавил Дмитрий Яковлев.

Врио председателя комитета рассказал, что в Доме молодёжи на Конной, 2 в Пскове продолжается ремонт 3-го и 4-го этажей и вскоре там разместится Школа креативных индустрий. «В скором времени по этому адресу появится полноценный региональный Дом молодёжи», – заверил Дмитрий Яковлев.

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