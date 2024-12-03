Молодёжные организации Псковской области уже привлекли гранты на сумму 110 млн рублей

15:24, 03 декабря 2024, ПАИ

Выигрывать гранты становится всё тяжелее, констатировал врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Потому что уровень конкурирующих заявок достаточно высок. Могу сказать, что в этом году планка в 110 млн рублей относительно полученных грантов уже достигнута. Окончательная сумма будет понятна в конце года», – рассказал Дмитрий Яковлев.

Он также рассказал, что сейчас в России имеется около 200 операторов грантов – крупные коммерческие и государственные компании, государственные фонды, всероссийские движения.

«Гранты – крутой инструмент. Благодаря им можно не искать спонсоров для своего мероприятия или проекта. Если заявка написана хорошо, то шансы получить грант весьма велики. Причём рекомендовал бы перед отправкой принести заявку в наш проектный офис, чтобы её вычитали во избежание глупых ошибок, ведь иногда при оценке счёт идёт на сотые балла», – рассказал Дмитрий Яковлев.