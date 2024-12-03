В ближайшее время кафе в псковском Доме молодёжи не появится

16:51, 03 декабря 2024, ПАИ

В ближайшее время кафе в псковском Доме молодёжи не появится, сообщил врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Возможно, появятся вендинговые аппараты по продаже чая и кофе, каких-то продуктов», – добавил Дмитрий Яковлев.

Он также отметил, что Дом молодёжи на Конной, 2 – не только для молодёжи из Пскова, но и для ребят из районов. «Сейчас продумываем проекты, которые бы привлекли ребят из муниципалитетов, – рассказал Дмитрий Яковлев. – Мы к тому же взяли на себя миссию, чтобы Дом молодёжи стал ещё и Домом КВН. При энтузиазме у нас получится довести КВН до уровня, который был в начале 2000-х гг.».