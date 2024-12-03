Псковичам оплатили более четырёх тысяч дополнительных выходных по уходу за детьми с инвалидностью

17:32, 03 декабря 2024, ПАИ

Отделение Социального фонда России по Псковской области оплатило более четырёх тысяч дополнительных выходных для работающих родителей, опекунов и попечителей. На исполнение цели было затрачено свыше 15 миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

За календарный год можно воспользоваться 48 дополнительными выходными, которые распределяются по четыре дня в месяц. Их оплата производится в размере среднего заработка работника. «Использовать дни может один из родителей ребёнка с инвалидностью, либо они могут быть разделены родителями между собой. Даты могут совпадать, но важно, чтобы они не превышали четырёх дней», – рассказал заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Выходные нельзя добавить к отпускам без сохранения зарплаты и по уходу за ребёнком до трёх лет, а также к очередному оплачиваемому отпуску. Также такие дни нельзя перенести на будущий год.

Чтобы оформить дополнительные выходные, нужно написать заявление работодателю – для этого понадобится справка с места работы второго родителя с информацией о количестве предоставленных ему дней или о том, что таким правом он ещё не воспользовался.

Недавно псковичам рассказали, когда им придут выплаты детских пособий в декабре. Так, первые денежные льготы за ноябрь некоторые из горожан получат уже сегодня, 3 декабря. Выплаты перечисляют в течение всего дня, поэтому, если деньги не поступили на счёт утром, нужно дождаться их зачисления до окончания дня.