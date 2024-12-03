В Пскове отремонтировали несколько участков улицы Вокзальной
В Пскове привели в порядок участки улицы Вокзальной. Об этом глава Пскова Борис Ёлкин сообщил в своём телеграм-канале.
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Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина
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Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина
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Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина
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Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина
«Как и обещал, привели в порядок один из самых разбитых участков улицы Вокзальной, который проходит вдоль площади железнодорожного вокзала. Обновили также проезд к онкодиспансеру. А вдоль дороги оборудовали тротуар, который ведёт от перекрёстка к автобусной остановки. Объекты небольшие, но очень важные для людей», – сказал Борис Ёлкин.
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