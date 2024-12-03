В Пскове отремонтировали несколько участков улицы Вокзальной

19:01, 03 декабря 2024, ПАИ

В Пскове привели в порядок участки улицы Вокзальной. Об этом глава Пскова Борис Ёлкин сообщил в своём телеграм-канале.



Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина



Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина



Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина



Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина







«Как и обещал, привели в порядок один из самых разбитых участков улицы Вокзальной, который проходит вдоль площади железнодорожного вокзала. Обновили также проезд к онкодиспансеру. А вдоль дороги оборудовали тротуар, который ведёт от перекрёстка к автобусной остановки. Объекты небольшие, но очень важные для людей», – сказал Борис Ёлкин.

Ранее сообщалось, что более 60 сортов сирени высадят в сквере на Сиреневом бульваре в Пскове.