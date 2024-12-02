Более 60 сортов сирени высадят в сквере на Сиреневом бульваре в Пскове

21:47, 02 декабря 2024, ПАИ

В благоустроенном сквере на Сиреневом бульваре в Пскове заложен парк сиреней, или коллекционный сирингарий. На данный момент высажено 60 кустов сортовой сирени, десять из которых – подарок Пскову из личной коллекции ландшафтного дизайнера Натальи Шабаевой. Кроме того, клумба полевых цветов в этом сквере тоже её творение, сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.



Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина



Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина



Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина



Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина







Он также отметил, что на территории сквера представлено 38 сортов сиреней. Среди них есть редкие виды русской и французской селекции не только традиционных оттенков сиреневого, но и белые, жемчужные и даже красные, с полосатыми цветами, пёстрыми листьями, разнообразные по высоте и формам бутонов.

«Коллекция сиреней в парке будет пополняться. Всего планируется высадить более 60 сортов. Ожидается, что парк зацветёт уже следующей весной. Так что приглашаю псковичей и туристов на цветение сирени в мае – июне 2025 года!» – добавил глава города.