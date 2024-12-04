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Проект «Михайловского» стал одним из лучших музейных инфоповодов этого года

Создание выставочного проекта «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» стало одним из лучших музейных инфоповодов 2024 года, по мнению компании «Медиалогия». Об этом ПАИ сообщили в Пушкинском заповеднике.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Эта выставка, подготовленная к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина, представляет собой яркий образец органичного сочетания академического искусства и отдельных традиционных выставочных приёмов с самым активным использованием современных, в том числе и мультимедийных, средств для оптимально эффектного показа предметов из музейной коллекции.

Экспозиция была открыта в канун LVII Всероссийского пушкинского праздника поэзии (Дней пушкинской поэзии и русской культуры 2024 года). Представляя её первым посетителям, директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич подчеркнул, что «этот проект можно считать своего рода визитной карточкой нового, творчески зрелого, но достаточно молодого по годам поколения музейщиков «Михайловского», и добавил, что в этом новом выставочном пространстве удалось воплотить в жизнь многие творческие идеи, которые в настоящее время активно обсуждаются в музейном сообществе.

Событие было удостоено внимания различных изданий – как региональных, так и федеральных, а также получило множество откликов в социальных сетях.

Диплом от компании «Медиалогия», определяющей среди прочего медиаиндекс федеральных музеев по результатам присутствия того или иного учреждения в СМИ и масс-медиа, был вручён за лучший информационный повод – 2024 сотрудникам Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Санкт-Петербурге в ходе пленарного заседания «Музей в информационной среде: инфоповод 2024 года» в рамках образовательной сессии для руководителей PR-направлений федеральных музеев всероссийского проекта «Музейные маршруты России».

Ранее сообщалось, что стала известна программа конференции, завершающей научный год в «Михайловском».

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