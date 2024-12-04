Стало известно, на каких улицах Пскова сделают освещение в 2025 году

22:39, 04 декабря 2024, ПАИ

На каких улицах Пскова планируют сделать освещение в 2025 году, рассказал заместитель главы администрации города Алексей Саенко в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 4 декабря.

«У нас запланировано освещение автомобильной дороги в Силово-Медведово – от кольца на пересечении Инженерной и улицы Труда до села Медведово. Это порядка километра. Тот участок, который мы будем делать, будем ещё и освещать», – отметил Алексей Саенко.

Также в городе планируют осветить улицу Застенную от Леона Поземского до улицы Олега Кошевого, а также улицу Киселёва от «Электрона» до Мироносицкого кладбища.

«На улице Киселёва будем делать освещение для школы, чтобы она была всем снабжена и чтобы до неё можно было безопасно добираться», – заверил гость студии.

Он также добавил, что в Пскове остаются тёмные уголки, но администрация работает над сокращением их количества.