Стало известно, на каких улицах Пскова сделают освещение в 2025 году
На каких улицах Пскова планируют сделать освещение в 2025 году, рассказал заместитель главы администрации города Алексей Саенко в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 4 декабря.
«У нас запланировано освещение автомобильной дороги в Силово-Медведово – от кольца на пересечении Инженерной и улицы Труда до села Медведово. Это порядка километра. Тот участок, который мы будем делать, будем ещё и освещать», – отметил Алексей Саенко.
Также в городе планируют осветить улицу Застенную от Леона Поземского до улицы Олега Кошевого, а также улицу Киселёва от «Электрона» до Мироносицкого кладбища.
«На улице Киселёва будем делать освещение для школы, чтобы она была всем снабжена и чтобы до неё можно было безопасно добираться», – заверил гость студии.
Он также добавил, что в Пскове остаются тёмные уголки, но администрация работает над сокращением их количества.
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