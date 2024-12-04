Теннисные столы и воркаут-площадку оборудовали в парке «Лукоморье» в Пушкиногорском районе

23:30, 04 декабря 2024, ПАИ

Установку новых дополнительных элементов парка «Лукоморье» завершили в Пушкиногорском районе. Об этом заявила глава муниципалитета на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В парке за последнее время появились теннисные столы, воркаут-площадка из нескольких элементов (рукоходы, спортивные комплексы с лавкой для пресса и турниками, перекладины для отжиманий, брусья и другие), канатная пирамида, сетка с вращением «Усечённая пирамида», канатный переход.

«А на садовых качелях могут отдохнуть мамы, папы, бабушки и дедушки в ожидании своих детей и внуков, для которых появилось интересное игровое и спортивное пространство», – добавила Оксана Филиппова.

Ранее сообщалось, что в пушкиногорском парке оборудовали новую дорожно-тропиночную сеть, систему освещения, детскую игровую площадку, скейт-парк с павильоном, сцену с габионами, главный павильон.