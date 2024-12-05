Газопровод построили в псковской деревне Покрутище

10:02, 05 декабря 2024, ПАИ

Распределительную сеть общей протяженностью более пяти километров для догазификации 144 домовладений построили в деревне Покрутище Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Для подключения к новым газопроводам от жителей деревни принято 90 заявок, все они переведены в договоры.

«Подключение домовладений от новых сетей планируется в первом квартале 2025 года после получения необходимой документации для ввода объекта в эксплуатацию. Жители могут подавать заявки на догазификацию и готовить домовладения к приёму газа», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.