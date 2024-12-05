Тарифы на ввоз иномарок в Россию повысят почти на 40%

10:50, 05 декабря 2024, ПАИ

Таможенный сбор за ввоз автомобилей в Россию повысят на 20–38 % с 1 января 2025 года, пишет издание «Новости Владивостока» со ссылкой на пресс-службу Владивостокской таможни.

Так, индексация затронет те автомобили, оформление документов на которые будет подано с 1 января будущего года. Исключение составят машины стоимостью свыше десяти миллионов рублей.

Компании, занимающиеся транспортировкой иномарок, считают, что итоговая стоимость выросшей суммы будет незначительной. Например, за машины из Китая, Японии и Кореи с ценой от 450 тысяч рублей до 1,2 миллиона рублей в 2025 году таможенный сбор составит 4,2 тысячи рублей, что на 1,1 тысячи рублей больше, чем в нынешнем году.

Ставки на таможенный сбор на ввоз автомобилей в Россию не индексировались с 2019 года. В новые расценки будут включены затраты на обеспечение необходимых условий для работы таможенных служб и инфляция.

Напомним, что действие страхового полиса ОСАГО распространится на территории Белоруссии с 1 января 2025 года. Заключить договор смогут те страховщики, которые находятся в одной из стран Союзного государства и чьи автомобили зарегистрированы там же.