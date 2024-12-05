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Какой комлпекс мер поддержки войдет в новую программу «Земский муниципальный служащий», рассказала Елена Тимашова

Какой комплекс мероприятий по поддержке муниципальных служащих входит в новую программу «Земский муниципальный служащий», рассказала начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова.

Фото: ПАИ

Комплексы мероприятий по поддержке муниципальных служащих были разработаны совместно с ассоциацией «Совет муниципальных образований Псковской области» и направлены на повышение кадрового потенциала муниципальных образований и привлечение молодых специалистов на работу в органы местного самоуправления.

«Сейчас это стратегически важная задача, потому что именно муниципальные образования реализуют на местах национальные проекты. И от того, насколько качественно будет реализована работа, будет зависеть в целом жизнь людей в нашем регионе. Поэтому мы постарались предусмотреть все мероприятия «под ключ» - от системы подготовки профориентации школьников до привлечения поддержки наших студентов-целевиков, которые учатся по целевым договорам от органов местного самоуправления», - отметила Елена Тимашова.

Кроме того, в рамках программы предусмотрен комплекс мер по привлечению муниципальных служащих в органы местного самоуправления в возрасте до 35 лет, а также мероприятия по развитию института наставничества, повышению престижа муниципальной службы, формированию кадровых резервов. «Мы уверены, что, с учетом того, что мы сейчас ведем большую работу еще и по повышению зарплаты муниципальных служащих, все эти мероприятия в общем своем комплексе дадут хороший результат», - заключила Елена Тимашова.

Напомним, ранее в преддверии принятия бюджета на 2025 год губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатели и депутаты Псковского областного Собрания обсудили итоговый вариант регионального проекта «Земский муниципальный служащий».

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