Псковские власти обсудили итоговый вариант регионального проекта «Земский муниципальный служащий»

22:11, 04 декабря 2024, ПАИ

В преддверии принятия бюджета на 2025 год губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатели и депутаты Псковского областного Собрания обсудили итоговый вариант регионального проекта «Земский муниципальный служащий». Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«Главы муниципальных образований на наших встречах постоянно говорят о нехватке профессиональных кадров на местах. На сегодняшний день в муниципалитетах почти 130 вакансий, от ведущего специалиста до первого заместителя главы администрации муниципалитета. Такой дефицит – якорь развития. Поэтому по моему поручению был разработан региональный проект «Земский муниципальный служащий», – сказал Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что проект создан по аналогии с программами «Земский доктор» и «Земский учитель» и содержит комплекс мер развития кадрового потенциала муниципальных служащих. В числе таких мер поддержка студентов-целевиков, единовременные выплаты молодым специалистам, предоставление служебного жилья, участие в программе «Псковский гектар».

«Вместе с главой Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым и депутатом Алексеем Севастьяновым обсудили предложения о корректировке проекта. Финальную версию представим уже ко встрече с фракциями», – заключил глава региона.

Ранее сообщалось, что запустить федеральную программу «Земский тренер» в 2025 году поручил президент России Владимир Путин.