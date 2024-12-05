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Общество

Представители псковского комитета по образованию участвуют в конференции в Москве

Специалисты комитета по образованию Псковской области принимают участие во Всероссийской конференции Российской академии образования «Научные подходы неуспешности обучающихся», которая проходит в Москве. Об этом ПАИ сообщили в профильном региональном комитете.

Фото предоставили в комитете по образованию Псковской области

Цель мероприятия – обсудить теоретико-методологические и практические вопросы предупреждения и преодоления трудностей обучения у современных школьников.

Фото предоставили в комитете по образованию Псковской области

На секциях участники конференции представят исследования в сфере психологических, педагогических и социальных проблем возникновения школьной неуспешности и доказавшие свою эффективность на практике подходы к решению этой многофакторной проблемы.

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