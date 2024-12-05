Ярмарка яблок, «Наше море», фестиваль клюквы и «Сенокосная пора»: псковичи активно выдвигают участников в номинацию «Событие» премии «Народное признание»
Жители Псковской области продолжают активно подавать заявки на Первую общественную премию региона «Народное признание – 2024». Номинация «Событие» стала одной из популярных у заявителей. Сейчас в ней более 20 заявок.
В частности, на соискание в премию псковичи выдвинули фестиваль «Наше море», который собрал в Гдовском районе свыше 18 тысяч человек, а также ярмарка яблок, урожая, традиционных напитков и продуктов «Лешуга» в Пскове, на которой гости смогли попробовать местные напитки и познакомились с технологиями производства яблочного сока.
Среди номинантов, в том числе, межрайонный фестиваль деревенской культуры «Семейные традиции. Сенокосная пора» в Палкинском районе, на котором у жителей была возможность погрузиться в атмосферу деревенского уклада жизни и узнать больше о его истории.
Кроме того, псковичи номинировали фестиваль «Довмонт Псковский», посвящённый атмосфере Средневековья, и Пыталовский фестиваль «Праздник клюквы».
Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.
Победителей назовут в 10 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие».
Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. Этап выдвижения – с 11 ноября по 8 декабря. Первый этап голосования – с 16 декабря по 17 января, второй – с 20 января по 21 февраля. Церемония вручения состоится 26 февраля в Псковской областной филармонии.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
Ярмарка яблок, «Наше море», фестиваль клюквы и «Сенокосная пора»: псковичи активно выдвигают участников в номинацию «Событие» премии «Народное признание»
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