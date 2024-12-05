Ярмарка яблок, «Наше море», фестиваль клюквы и «Сенокосная пора»: псковичи активно выдвигают участников в номинацию «Событие» премии «Народное признание»

14:48, 05 декабря 2024, ПАИ

Жители Псковской области продолжают активно подавать заявки на Первую общественную премию региона «Народное признание – 2024». Номинация «Событие» стала одной из популярных у заявителей. Сейчас в ней более 20 заявок.

В частности, на соискание в премию псковичи выдвинули фестиваль «Наше море», который собрал в Гдовском районе свыше 18 тысяч человек, а также ярмарка яблок, урожая, традиционных напитков и продуктов «Лешуга» в Пскове, на которой гости смогли попробовать местные напитки и познакомились с технологиями производства яблочного сока.

Среди номинантов, в том числе, межрайонный фестиваль деревенской культуры «Семейные традиции. Сенокосная пора» в Палкинском районе, на котором у жителей была возможность погрузиться в атмосферу деревенского уклада жизни и узнать больше о его истории.

Кроме того, псковичи номинировали фестиваль «Довмонт Псковский», посвящённый атмосфере Средневековья, и Пыталовский фестиваль «Праздник клюквы».