ПсковГУ станет площадкой для проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью»

16:46, 05 декабря 2024, ПАИ

ПсковГУ станет площадкой для проведения общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Ученики школ из Псковской области приняли участие во всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». В течение ноября они обучались у специалистов Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. Затем они провели занятия в своих школах для учащихся 8–11-х классов, используя методику «равный – равному».

29 команд из 11 муниципалитетов Псковской области представят свои наработки 7 декабря в университетской «Точке кипения» перед экспертным жюри. Школьники расскажут о проведённых занятиях, поделятся отзывами участников и предложат улучшения тренинга и новые подходы к взаимодействию с аудиторией. Команда-победитель отправится на однодневную экскурсию в Москву.

В состав жюри войдут представители различных организаций: Псковского регионального отделения Российских студенческих отрядов, «Навигаторов детства», УМВД России по Псковской области, а также регионального отделения «Движения первых».

В рамках акции для детей проведут мероприятия, направленные на знакомство с трудовыми отрядами подростков. Ребята смогут узнать больше о работе таких отрядов в игровом формате, а также посетить творческий фестиваль трудовых отрядов подростков. Кроме того, 175 школьников отправятся на экскурсию по университету, где у них будет возможность поучаствовать в нетворкинге. Для наставников команд организуют встречу с администрацией вуза.

Также для представителей школ проведут круглый стол, на котором обсудят работу трудовых отрядов подростков в Псковской области в 2024 году и обменяются опытом. Родителей участников познакомят с деятельностью Российских студенческих отрядов. Кроме того, им покажут документальный фильм «Путь к изменениям».