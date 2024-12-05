Помощь ближнему: мастер-классы прошли в Пскове в День добровольца

Мероприятия в честь Дня добровольчества прошли в Доме молодёжи в Пскове сегодня, 5 декабря.

Для всех желающих прошли познавательные лекции от Всероссийского студенческого корпуса спасателей Псковской области, Псковского регионального отделения Российского Красного Креста, лекции по экологии.

Также на площадке прошли мастер-классы от Ресурсного центра добровольчества по кастомизации своей одежды и изготовлению елочных игрушек и мастер-класс для школьников от Центра военно-спортивной подготовки «Воин».

Напомним, что сегодня по Пскову также курсируют брендированные автобусы.