Два брендированных автобуса будут курсировать в Пскове в честь Дня добровольца
Два брендированных автобуса будут курсировать в Пскове в течение месяца в честь Дня добровольца, который отмечается 5 декабря. Об этом сообщила руководитель регионального штаба «Мы вместе» в Псковской области Алеся Михачёва в беседе с корреспондентом ПАИ.
«Автобусы забрендированы под это мероприятие, на них – наши достижения в сфере добровольчества. Второй автобус «Мы вместе» показывает необходимость этой акции и то, насколько она сплачивает людей», – отметила Алеся Михачёва.
Транспорт будет курсировать в течение месяца по разным направлениям, и жители и гости города смогут увидеть все достижения в этой сфере. «И конечно, эта акция призвана подарить хорошее настроение и призвать всех желающих вступить в нашу команду», – сказала руководитель добровольческого штаба.
Напомним, что сегодня, 4 декабря, более 10 тонн гуманитарной помощи отправили в Курск из Псковской области.
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