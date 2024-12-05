Занятия для дружинников прошли в Стругокрасненском районе

21:48, 05 декабря 2024, ПАИ

Занятие членов филиала отряда «Дружина» прошло в Стругокрасненском районе сегодня, 5 декабря. Об этом сообщает газета «Струги».

В рамках занятия педагог Владимирской школы Александр Громов провёл экскурсию по школьному музею, особое внимание уделив Дню воинской славы – началу контрнаступления советских войск под Москвой. Этот памятный день отмечается сегодня. Кроме того, он провёл инструктаж по огневой подготовке, приёмам и правилам стрельбы.

«Дружинники старались все, но у кого-то получилось лучше, кто-то уступил сильнейшим. В итоге первое место занял Владимир Игнатьев, второе – Анна Антипина, а третье – Александр Кононов. Все они награждены грамотами. Как всегда, занятия получились продуктивными», – отметил руководитель филиала Дмитрий Дементьев.

Напомним, что автономная некоммерческая организация «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина» появилась в Псковской области в 2023 году. Отряд оказывает помощь в решении задач обороны, государственной и общественной безопасности, борьбы с преступностью, пожарной безопасности, защиты населения и территории региона от чрезвычайных ситуаций.