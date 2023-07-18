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Общество

В Псковской области создан отряд содействия обороне и безопасности

Губернатор Михаил Ведерников подписал распоряжение о создании в Псковской области автономной некоммерческой организации «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина». Об этом губернатор сообщил в своём телеграм-канале во время еженедельного видеообращения. Соответствующий документ размещён на сайте нормативных правовых актов региона. 

Отряд будет оказывать помощь в решении задач обороны, государственной и общественной безопасности, борьбы с преступностью, пожарной безопасности, защиты населения и территории региона от чрезвычайных ситуаций; участвовать в реализации госпрограмм в указанных сферах; проводить тематические семинары, лекции, конференции, круглые столы, тренинги, конгрессы, мастер-классы, форумы; предоставлять консультативные и информационные услуги в сфере оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; заниматься развитием военно-патриотического воспитания и так далее.

«В каждом районе и городе будет сформирована своя команда. Сейчас мы начинаем этап отбора первичного актива. Если вы желаете участвовать в обеспечении общественной безопасности, хотите знать, как действовать в ЧС, стремитесь развиваться и помогать развиваться другим, присылайте резюме на почту druzhina@pskov.ru. С вами свяжутся», – отметил губернатор Псковской области. 

Директором организации сроком на один год назначается Михаил Герасимов.

Ранее губернатор Псковской области так прокомментировал решение о создании данного отряда: «Дружины будут формироваться на добровольных началах, люди будут участвовать в их деятельности в свободное от работы время либо по согласованию с работодателем. Задачи дружин могут быть совершенно разные, в том числе не связанные со спецоперацией. Даже если какое-то наводнение, и у нас будет 100-200 человек в районе, которые знают точно, что нужно делать, то и для правоохранительных органов, и для нашего МЧС это будет хорошее подспорье».

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