Минобрнауки поддержало идею о выплате пособия беременным студенткам

07:25, 06 декабря 2024, ПАИ

Минобрнауки поддерживает инициативу о выплате беременным студенткам колледжей и вузов пособия на уровне МРОТ. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на письмо первого замглавы комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой («Справедливая Россия – За правду»), пишет ТАСС.

«Минобрнауки России считает целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в части определения размера пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования и научных организациях, с учетом МРОТ, установленного в субъекте РФ», – говорится в документе.

Лантратова готовит изменения в законодательство, в соответствии с которыми обучающаяся в высших и средних учебных заведениях беременная женщина сможет претендовать на выплату пособия по беременности и родам в размере МРОТ, установленного в субъекте РФ ее обучения.