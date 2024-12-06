Более 20 млн рублей направили на борьбу с борщевиком в Псковской области в этом году
Более 20 млн рублей направили на борьбу с борщевиком Сосновского в Псковской области в этом году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.
Эта сумма позволила обработать порядка 1,8 тысячи гектаров. Подобную поддержку муниципалитетам Псковской области из регионального бюджета оказывают с 2019 года, подчеркнули в пресс-службе.
Также площадь полос отвода вдоль дорог, обработанных от сорняка, за последние годы выросла практически в два раза – до 700 га в этом году.
Ранее сообщалось, что интерактивную карту распространения борщевика разработали в Псковской области.
Более 20 млн рублей направили на борьбу с борщевиком в Псковской области в этом году
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