Более 20 млн рублей направили на борьбу с борщевиком в Псковской области в этом году

09:51, 06 декабря 2024, ПАИ

Более 20 млн рублей направили на борьбу с борщевиком Сосновского в Псковской области в этом году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Эта сумма позволила обработать порядка 1,8 тысячи гектаров. Подобную поддержку муниципалитетам Псковской области из регионального бюджета оказывают с 2019 года, подчеркнули в пресс-службе.

Также площадь полос отвода вдоль дорог, обработанных от сорняка, за последние годы выросла практически в два раза – до 700 га в этом году.

Ранее сообщалось, что интерактивную карту распространения борщевика разработали в Псковской области.