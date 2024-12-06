Интерактивную карту распространения борщевика разработали в Псковской области

09:49, 06 декабря 2024, ПАИ

Интерактивную карту распространения борщевика разработали в Псковской области. Сайт представили губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Власти региона провели большую работу по части борьбы с сорняком, подчеркнул Михаил Ведерников. Он также напомнил, что в Псковской области есть комплекс мер, который в течение трёх лет будет направлен на нивелирование угрозы от борщевика экосистеме области. Кроме того, специалисты уже определили площадки, которые нужно будет обработать.

В области есть рабочий инструмент, который можно использовать в этой части, обратил внимание Михаил Ведерников.

Также глава региона на совещании особое внимание уделил разработанной интерактивной карте и положительно оценил этот ресурс. Портал, по словам главы региона, позволит получать объективную и оперативную информацию, наглядно продемонстрирует прогресс борьбы с сорняком.

На интерактивной карте уже отмечен ряд земельных участков, заросших борщевиком. Однако ресурс продолжит обновляться данными от муниципалитетов. Жители Псковской области также смогут участвовать в наполнении портала: после проверки и подтверждения информация о конкретных участках будет добавлена на карту. Здесь представлена информация как о территориях, заросших борщевиком, так и о тех, где уже проведена обработка от этого сорного растения.