Нерешённые конфликты, неадекватные люди и возвращение бывших: как пережить ближайшие три месяца

10:13, 06 декабря 2024, ПАИ

Наступает сложный период длиной почти три месяца. Астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова рассказывает, как пережить его без потерь.

Не закончился ещё ретроградный Меркурий, как на пятки ему наступает ретроградный Марс. Марс бывает в попятном движении гораздо реже (примерно раз в два с половиной года), но и сложностей создаёт больше. В этот раз период ретроградности красной планеты будет долгим – с 6 декабря 2024 года по 24 февраля 2025 года.

Марс в астрологии символизирует собой энергию действия, инициативу, активность, напор и мужское начало. А значит, сил и возможностей проявлять эту активность во внешнем мире в период ретроградности планеты будет гораздо меньше.

Поэтому во время ретроградного Марса крайне нежелательно начинать крупные бизнес-проекты, открывать новые направления в бизнесе или новое производство, особенно если они требуют много усилий и вложений. Особенно неудачным в этом плане будет период с 6 по 16 декабря, когда ретроградны одновременно Марс и Меркурий. Не рекомендую начинать любое долгосрочное сотрудничество – оно не оправдает надежд и не окупится. Не удивляйтесь, если в этот период будут задерживаться платежи, нарушаться договорённости, отменяться встречи. Подписание договоров лучше отложить.

Также период ретроградного Марса неудачен для покупки промышленного оборудования, автомобиля, начала ремонта, хирургических операций (включая пластику). Больше рисков, что операция пройдёт неудачно или непредсказуемо, а автомобиль или станок окажутся с дефектами. По возможности плановые операции лучше отложить и перенести. Разумеется, речь не идёт о тех случаях, когда необходимо экстренное вмешательство.

В период ретроградного Марса могут актуализироваться старые нерешённые конфликты, больше рисков столкнуться с неадекватными людьми и их немотивированной агрессией.

На уровне бизнес-процессов можно ожидать усиление конкуренции и быть готовым к тому, что противники или даже партнёры могут вести себя нечестно. Если вы всё-таки начинаете в это время важный проект, учитывайте, что сил и вложений может потребоваться больше, и лучше всего, если у вас будет план Б на случай провала. Это время отточенных и проверенных действий, а не спонтанности. Тяжелее всего придётся людям, которые склонны к авантюрам и плохо просчитывают последствия своих действий. Они больше всех рискуют наломать дров и утратить самоконтроль. И уж точно не стоит нападать первым, лучше сосредоточиться на обороне.

Самый конструктивный вариант использования энергий ретроградного Марса – это пересмотр и переосмысление своих действий. Период ретроградности планет нужен именно для того, чтобы оглядываться назад, рефлексировать, избавляться от неправильных стратегий, переделывать то, что работает неэффективно. Если вы давно хотели сделать реорганизацию бизнеса или производства, это подходящее время. Можно возвращаться к заброшенным и недопиленным проектам. Это период, когда не стоит сломя голову кидаться в новое, лучше сосредоточиться на укреплении тылов и уже завоёванных позиций.

Если вы профессионально занимаетесь спортом, в это время хорошо пересматривать и изменять план тренировок. В принципе, совет подходит и увлечённым любителям. Если вы давно пытаетесь похудеть, но результат вас не устраивает, самое время изменить диету и скорректировать физическую нагрузку.

Можно работать с психологом или коучем на тему грамотного поведения в конфликте, лидерства и самовыражения, укрепления самооценки, выстраивания личных границ, защиты от абьюза, если это для вас актуально. Хорошо заниматься телесно ориентированными практиками.

В личной жизни, особенно если в индивидуальном гороскопе Марс имеет отношение к сектору брака, можно ожидать сюрпризов, например камбэков от бывших. Хорошо это или плохо, решать только вам.