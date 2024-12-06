Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Анастасия Повторейко станет гостьей программы «Анамнез» на радио ​«Серебряный дождь» в Пскове

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00. Гостьей станет пульмонолог, главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко.

Анастасия Повторейко. Фото: ПАИ

Является ли бронхиальная астма серьёзной проблемой здравоохранения? Влияет ли на болезнь наследственность? Что вызывает болезнь? Изменились ли подходы к решению этой проблемы? Можно ли навсегда вылечить бронхиальную астму?

Об этом и многом другом специалист расскажет в эфире программы «Анамнез».

Видеотрансляция программы появится на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе телеканала «Первый Псковский» в соцсети «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 декабря 2024

До -5 градусов и гололедицу прогнозируют в Псковской области 7 декабря
06 декабря 2024

Анастасия Повторейко станет гостьей программы «Анамнез» на радио ​«Серебряный дождь» в Пскове
06 декабря 2024

Алексей Наумец и Наталья Мельникова встретились с семьями участников СВО в Великих Луках
06 декабря 2024

11% псковичей не любят дарить и принимать новогодние подарки
06 декабря 2024

Спасатели отработали действия при жёсткой посадке самолёта в аэропорту Пскова
06 декабря 2024

Опыт развития псковского туризма представили на конференции в Выборге
06 декабря 2024

Голосование за лучшего медработника стартовало в Псковской области
06 декабря 2024

Михаил Ведерников поставил задачу уничтожить основные очаги борщевика в области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...