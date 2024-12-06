Анастасия Повторейко станет гостьей программы «Анамнез» на радио ​«Серебряный дождь» в Пскове

11:49, 06 декабря 2024, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00. Гостьей станет пульмонолог, главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко.

Является ли бронхиальная астма серьёзной проблемой здравоохранения? Влияет ли на болезнь наследственность? Что вызывает болезнь? Изменились ли подходы к решению этой проблемы? Можно ли навсегда вылечить бронхиальную астму?

Об этом и многом другом специалист расскажет в эфире программы «Анамнез».

Видеотрансляция программы появится на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе телеканала «Первый Псковский» в соцсети «ВКонтакте».