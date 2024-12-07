Наталья Герасимова – о работе общественным помощником: Надо уметь найти подход к каждому человеку

12:29, 07 декабря 2024, ПАИ

Это человек с открытым сердцем, который всегда готов прийти на помощь и найти решение даже самых сложных проблем. Как собственное непонимание определённых вопросов привело к должности общественного помощника губернатора и почему нашло такое серьёзное отражение в личной жизни, почему работа с людьми доставляет удовольствие и как появилось желание помочь всем – об этом мы поговорили с общественным помощником губернатора Псковской области в Опочецком муниципальном округе Натальей Герасимовой.

– Как вы стали общественным помощником губернатора?

– Мой супруг мобилизован, и с начала специальной военной операции меня назначили уполномоченной Комитета семей воинов Отечества в Опочецком районе. Уже после встречи с губернатором и нашего предложения о присвоении комитету определённого статуса он принял решение, что мы назначаемся в качестве общественных помощников.

– Правильно я понимаю, что работа общественным помощником находит прямое отражение в вашей личной жизни?

– Да. Я решила пойти на такой шаг, поскольку считаю себя человеком с большим и добрым сердцем, который всегда отзывается на помощь и поддержку. Я люблю работать в команде, люблю знакомиться с новыми, интересными людьми, а соответственно, приобретаю большой опыт работы в команде, который мне пригодится в дальнейшей жизни.

– Каким образом происходит у вас взаимодействие с губернатором? Возможно, какую-то информацию передаёте напрямую или есть встречи в определённое время?

– У нас есть рабочий чат, куда входят представители команды губернатора Псковской области, представители правительства. Затем у нас примерно раз в квартал проходит встреча с губернатором Псковской области. Мы готовимся к этой встрече, там обсуждаем ряд вопросов и проблем, которые возникли, а также вносим свои предложения в работу и получаем обратную связь.

Хочется за это сказать спасибо лично губернатору, а также всей его огромной команде.

– Вы жена военнослужащего, и, как я поняла, у вас двое сыновей. Заниматься бытом, уделять время основной работе и быть общественным помощником – колоссальный труд. Как вам удаётся всё успеть?

– Да, у меня двое сыновей: одному 18 лет, другому 12 лет. Старший сын мне, конечно же, помогает с младшим. Но и младший становится уже более самостоятельным. В этом плане мне полегче, чем тем, у кого совсем маленькие детки.

Конечно же, как и любая мама, я поддерживаю семейный быт, уделяю внимание детям. После трудового дня обязательно разговариваем друг с другом, спрашиваем друг у друга, как дела, делимся впечатлениями, решаем проблемы, когда они есть. И нашему папе-защитнику приятно знать, что дома надёжный тыл. Мы всегда поддерживаем друг друга. Чтобы всё успевать, я научилась планировать свой рабочий день, где обязательно есть место моей общественной работе. Когда видишь результат – это приятная «усталость».

– Как отнеслась семья к вашему решению стать общественным помощником? Поддержали или, может, наоборот, посчитали, что это слишком тяжело, и стали отговаривать?

– Наверное, как и для всех, семья – это моя поддержка и опора. Я, скорее всего, в маму, потому что она тоже общественный деятель. Я в школе и в высшем учебном заведении везде принимала во всём участие. Мне нравится эта деятельность, помимо основной работы. Она мне приносит удовольствие, особенно когда видишь результат, разговариваешь с людьми и они тебя благодарят: меня это очень радует.

– А были ли у вас опасения, что будет тяжело? Наверное, сейчас у людей возникает много вопросов. Переживали ли вы изначально, как будет складываться работа?

– Изначально – да, опасения и переживания были. Особенно перед первой встречей с губернатором Псковской области. Конечно, волнение присутствовало, особенно когда ты ещё не понимаешь, зачем это и что это, как это дальше будет происходить.

После первой встречи, после знакомства с моими коллегами из других районов все сомнения и опасения развеялись. У нас замечательные и ответственные коллеги, думаю, тоже с добрым и большим сердцем. Я считаю, что мы очень хорошо и слаженно работаем в одной большой команде.

– Какая задача стоит в первую очередь перед общественными помощниками губернатора? С какими вопросами обращаются чаще всего?

– Одна из основных задач – это информирование жителей районов о деятельности губернатора, о деятельности организаций, направлении каких-то материалов, подготовка этих материалов для обсуждения.

Сейчас больше обращаются по вопросам специальной военной операции: какие меры поддержки есть в Псковской области, куда обратиться за денежным довольствием, что делать, если не получается работа в интернет-ресурсах, надо где-то помочь зарегистрироваться, где-то дать разъяснения. Также иногда следует просто поговорить, выслушать человека. Допустим, кому-то тяжело – они звонят, и мы общаемся, например с жёнами мобилизованных делимся информацией, рассказываем что-то. И вот после разговора вроде и полегче становится, такое тоже бывает.

– Перекликается ли ваша основная работа с работой общественного помощника или это совершенно разные направления?

– Вот уже 20 лет я работаю в Опочецком доме-интернате юрисконсультом, так сказать в социальной сфере. Моя профессия очень мне помогает быстрее разобраться в нормативно-правовых актах органов исполнительной власти. Конечно же, моя основная работа где-то перекликается с работой общественного помощника.

– А может, есть какой-то вопрос, который вам запомнился больше всего, когда потребовалась поддержка губернатора? Возможно, было необходимо организовать встречу напрямую?

– Я думаю, что это был мой самый первый вопрос при первой встрече с губернатором. Он касался лично меня и моей семьи. Я не могла разобраться с вывозом твёрдых коммунальных отходов и выставлением счетов. Я пыталась сама это решить, но спасибо Михаилу Юрьевичу: он оперативно, в этот же день помог решить проблему.

Вопрос я для себя решила и в дальнейшем рассказала девочкам, как действовать в такой ситуации, чтобы, пока муж военнослужащий, им не начислялась плата за вывоз ТКО. Это были мой первый вопрос и первое решение, поэтому запомнились.

А так пока что напрямую с губернатором для решения того или иного вопроса я не связывалась, потому что все решается практически на местах, быстро и сразу.

– Получается, что вы такая активная с самого детства?

– Да. Вовсюда, где надо и не надо, я лезла. Я считаю, мне это было надо и со временем помогло не бояться пробовать что-то новое. Конечно, не всегда всё получается с первого раза, но стремление присутствует, и стараюсь каждый раз улучшать свои результаты. Кроме того, обучаюсь чему-то и довожу своё дело до конца.

– Общение с людьми не всегда является простым, особенно если речь идёт о какой-то проблеме. Расскажите, как у вас складывается взаимодействие с людьми, как вы находите общий язык в непростых ситуациях?

– Скажу честно, взаимодействовать с людьми порой бывает сложно, даже очень сложно. Однако чаще всего с людьми, которые обращаются ко мне, я быстро нахожу общий язык. Я проявляю понимание, внимательно слушаю собеседника, узнаю его проблему, а если же присутствуют волнение или эмоции, то сначала сглаживаю углы и настраиваю на позитивное общение. Обычно после этого человек становится ещё больше расположен ко мне, и в результате оказывается не всё так страшно, как казалось.

Но, конечно, порой сложно общаться с людьми. Просто нужна взаимная поддержка и чтобы эта обратная связь начиналась или хотя бы заканчивалась позитивом.

– Наверняка у людей возникает к вам ещё больше доверия, когда они узнают вашу историю.

– Да. Просто каждый человек уникален, со своим характером, и надо уметь находить подход к человеку – неважно, с какой он проблемой.

Людям не стоит бояться обращаться к общественным помощникам. Я порой не один и не два раза объясняю. Когда чувствую, что человек не понимает, – говорю: давайте ещё раз обсудим. Порой бывают поздние звонки, но я всё равно всегда беру трубку, обсуждаю, настраиваю.

– Ранее вы сказали, что с детства принимали участие в общественной жизни. А может, есть самый запоминающийся момент, который, можно сказать, дал старт помощи людям?

– Если именно с детства, то это, скорее всего, помощь моей бабушке. Когда мама и папа просили меня доехать до бабушки и помочь ей, это для меня было очень важно: прямо большое взрослое дело.

– Для каждого человека важен отдых, а как отдыхаете вы? Ведь всё, что связано с поддержкой и помощью людям, отнимает много сил и нервов.

– Действительно, помощь людям, забота и поддержка отнимают много сил, а порою и нервов. Отдыхать я тоже очень люблю. Как правило, летом это выезды на природу. Очень люблю ездить в другие города: посмотреть достопримечательности, набраться сил, впечатлений, проветрить голову.

– Опускались ли у вас руки? Как держите себя в тонусе?

– Руки не опускались, скажу честно. Я ответственная, буду идти до конца, не успокоюсь, пока не решу проблему. Мой дивиз – делать всё сразу, не откладывать на потом. Это очень мне помогает!

Как я держу себя в тонусе? Наверное, создаю позитивные эмоции, обращаюсь к приятным воспоминаниям, занимаюсь любимой общественной работой, которая приносит свои результаты, которые меня очень радуют!