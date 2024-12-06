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Общество

Почти 12 тысяч жителей Псковской области страдают бронхиальной астмой, число пациентов растёт

11 тысяч 956 жителей Псковской области страдают бронхиальной астмой, и число пациентов постоянно растёт, сообщила врач-пульмонолог, главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

По словам медика, астмой и в мире, и в России страдают 5–7 % взрослых и 10 % детей. В Псковской области процент заболеваемости тоже «очень высокий».

«К тому же ежегодно мы фиксируем рост заболеваемости. За 10 месяцев выявлено 433 новых пациента. Это достаточно серьёзный прирост. У них это заболевание находят уже в хронической форме, так как зачастую астма скрывается под маской хронического бронхита. Дело в том, что пациент просто привыкает к своим симптомам и приходит к врачам, когда становится совсем плохо», – пояснила Анастасия Повторейко.

Специалист уточнила, что любое аллергическое заболевание может стать предшественником астмы. «Но с постановкой диагноза «астма» мы не торопимся, так как заболевание хроническое и диагноз ставится на всю жизнь. Есть лишь единичные случаи, когда этот диагноз снимается. Нередко астма уходит в длительную ремиссию, вводя в заблуждение пациента», – уточнила пульмонолог.

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