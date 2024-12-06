Анастасия Повторейко: Астма – не приговор, а образ жизни

15:11, 06 декабря 2024, ПАИ

Астма – не приговор, а образ жизни, подчеркнула врач-пульмонолог, главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Наша задача – подобрать терапию, которая будет держать астму под контролем. И приём препаратов становится такой же нормой жизни, как чистка зубов. У нас очень грамотные, интеллигентные, умные пациенты, которые стараются соблюдать все наши просьбы и требования», – отметила Анастасия Повторейко.

Астма при правильной терапии не накладывает практически никаких ограничений на образ жизни, заверила медик.

«Можно и нужно заниматься спортом. Особенно плаванием, любым спортом на свежем воздухе. А пациенты с тяжёлой астмой, которые занимаются скандинавской ходьбой, наблюдают улучшение состояния. Раньше они без одышки проходили 200 метров, сейчас – два километра», – рассказала врач.

Анастасия Повторейко также призвала пройти двухэтапную вакцинацию от пневмококка, который может спровоцировать и возникновение инфекционных осложнений, и внебольничные пневмонии. «Сначала вводится 13-валентная вакцина, затем – 23-валентная. Пользуйтесь этой уникальной возможностью», – добавила врач.