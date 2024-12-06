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Псковская область – передовой регион в терапии тяжёлой бронхиальной астмы, заявила Анастасия Повторейко

Псковская область – передовой регион в терапии тяжёлой бронхиальной астмы, заявила врач-пульмонолог, главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Речь, в частности, идёт о таргетной терапии. Сейчас у нас на такой терапии находится 31 пациент от 20 до 60+ лет. Они применяют пожизненную инъекционную терапию в дополнение к основному лечению», – пояснила Анастасия Повторейко.

По словам специалиста, таргетная терапия - не панацея, но шанс на нормальную жизнь для людей с тяжёлой астмой.

«Некоторые пациенты после улучшения в результате такой терапии даже начинают задумываться об отмене основной терапии, но делать этого ни в коем случае нельзя», – подчеркнула медик.

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