Псковская область – передовой регион в терапии тяжёлой бронхиальной астмы, заявила Анастасия Повторейко

14:37, 06 декабря 2024, ПАИ

Псковская область – передовой регион в терапии тяжёлой бронхиальной астмы, заявила врач-пульмонолог, главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Речь, в частности, идёт о таргетной терапии. Сейчас у нас на такой терапии находится 31 пациент от 20 до 60+ лет. Они применяют пожизненную инъекционную терапию в дополнение к основному лечению», – пояснила Анастасия Повторейко.

По словам специалиста, таргетная терапия - не панацея, но шанс на нормальную жизнь для людей с тяжёлой астмой.

«Некоторые пациенты после улучшения в результате такой терапии даже начинают задумываться об отмене основной терапии, но делать этого ни в коем случае нельзя», – подчеркнула медик.