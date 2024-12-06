Пульмонолог из Пскова: Депрессия и панические атаки не становятся причинами астмы

15:41, 06 декабря 2024, ПАИ

Депрессия и панические атаки не приводят к астме, сообщила врач-пульмонолог, главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Нельзя путать астму и респираторный психоз. Астма – воспалительное заболевание с патоморфологическими изменениями, а никакая не психосоматика. Некоторых это заблуждение останавливает от похода к врачу на долгие годы, а когда пациент всё-таки приходит, у него масса сопутствующих астме проблем. И вот начинаешь «догонять» болезнь, которая уже дала осложнения», – констатировала пульмонолог, уточнив, что диспансеризация помогает своевременно выявлять и само заболевание, и осложнения.

Анастасия Повторейко отметила, что астматики могут страдать повышенной тревожностью. «Некоторые пациенты отмечают нарушения сна и настроения, обращаются к психиатру для назначения лечения, и ситуация улучшается», – добавила медик.