Пульмонолог из Пскова: Курение вейпов приводит к дырам в лёгких

16:09, 06 декабря 2024, ПАИ

Курение вейпов приводит к дырам в лёгких, предупредила врач-пульмонолог, главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Вейпы и электронные сигареты – боль мирового пульмонологического сообщества. Химические вещества, которые в них содержатся, приводят к трагическим проблемам, – отметила медик. – Мне коллега из Москвы рассказывал о том, что к ним в реанимацию доставили ребёнка буквально с дырами в лёгких. К этому как раз привело злоупотребление новомодными гаджетами».

По словам специалиста, зачастую негативный пример подают сами родители. «Это никакая не альтернатива обычным сигаретам, а путь в никуда, который в любом случае приведёт к проблемам и патологиям с бронхами и лёгкими. И это ещё ведь только начало, все эти устройства появились не так давно, поэтому мне страшно, что будет с нашими детьми дальше», – призналась Анастасия Повторейко.

Говоря о курении обычных сигарет, медик привела красноречивый пример. «У меня был пациент, который выкуривал 20 пачек в день, так как работал дальнобойщиком и так спасался от сна. После нашего разговора он бросил курить одним днём. Когда он пришёл ко мне снова, я его просто не узнала. В первый свой визит он выглядел на 70+ вместо реальных 52 лет. Конечно, чуда не произошло, проблемы у него остались, так как случай был запущенный, но самочувствие пациента и после его решения, и после терапии улучшилось», – заключила Анастасия Повторейко.