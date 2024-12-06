Опубликован перечень ресурсов образовательных учреждений Псковской области

17:49, 06 декабря 2024, ПАИ

Комитет по образованию Псковской области активно развивает информационные ресурсы. Официальные страницы комитета и подведомственных организаций работают на ключевых платформах.

На них размещена информация об изменениях в образовательной сфере региона, важных событиях и мероприятиях. Кроме того, с помощью них можно задать все интересующие вопросы и выдвинуть предложения.

Увидеть ссылки на ресурсы учреждений дополнительного профессионального образования, центров специального образования, школ-интернатов, учреждений для трудных подростков, профессиональных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования можно на сайте правительства Псковской области.