Борис Елкин рассказал псковичам, где можно провести выходные

12:07, 07 декабря 2024, ПАИ

О том, как провести выходные с семьёй в Пскове, рассказал глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Горожане могут посетить Дом ремёсел в субботу в 15:00.

Также у псковичей есть возможность попробовать создать новогоднюю маску в креативном пространстве «Лофт» в субботу в 13:00. Кроме того, можно посетить выставку в художественной галерее «Дар» в субботу в 15:00.

А в воскресенье псковичи смогут посетить гала-концерт в Доме офицеров в 16:00 и узнать историю Василия Былинкина в Псковском драмтеатре имени А. С. Пушкина в 19:00.