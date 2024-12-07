Борис Елкин рассказал псковичам, где можно провести выходные
О том, как провести выходные с семьёй в Пскове, рассказал глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.
Горожане могут посетить Дом ремёсел в субботу в 15:00.
Также у псковичей есть возможность попробовать создать новогоднюю маску в креативном пространстве «Лофт» в субботу в 13:00. Кроме того, можно посетить выставку в художественной галерее «Дар» в субботу в 15:00.
А в воскресенье псковичи смогут посетить гала-концерт в Доме офицеров в 16:00 и узнать историю Василия Былинкина в Псковском драмтеатре имени А. С. Пушкина в 19:00.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
07 декабря 2024
Алексей Наумец и Наталья Мельникова встретились с семьями участников СВО в Великолукском районе
07 декабря 2024
Четыре вышки сотовой связи установили в Псковской области благодаря федеральной программе