Родительское собрание пройдёт в ПсковГУ

13:51, 07 декабря 2024, ПАИ

Родителей студентов ПсковГУ приглашают на встречу с проректорами вуза, с директорами институтов, с сотрудниками соцотдела, с представителями учебного управления и дирекции общежитий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Встреча пройдёт в актовом зале главного корпуса (Псков, площадь Ленина, д. 2, 3-й этаж) в четверг, 12 декабря, в 19:00.

На собрании обсудят правила внутреннего распорядка университета, сроки ликвидации академической и финансовой задолженности, готовность к зимней экзаменационной сессии, начисление стипендий и проживание в общежитии.

На мероприятие нужно зарегистрироваться по ссылке.