Родительское собрание пройдёт в ПсковГУ
Родителей студентов ПсковГУ приглашают на встречу с проректорами вуза, с директорами институтов, с сотрудниками соцотдела, с представителями учебного управления и дирекции общежитий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.
Встреча пройдёт в актовом зале главного корпуса (Псков, площадь Ленина, д. 2, 3-й этаж) в четверг, 12 декабря, в 19:00.
На собрании обсудят правила внутреннего распорядка университета, сроки ликвидации академической и финансовой задолженности, готовность к зимней экзаменационной сессии, начисление стипендий и проживание в общежитии.
На мероприятие нужно зарегистрироваться по ссылке.
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