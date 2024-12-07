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Общество

Родительское собрание пройдёт в ПсковГУ

Родителей студентов ПсковГУ приглашают на встречу с проректорами вуза, с директорами институтов, с сотрудниками соцотдела, с представителями учебного управления и дирекции общежитий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Родительское собрание пройдёт в ПсковГУ. Фото: пресс-служба ПсковГУ

Встреча пройдёт в актовом зале главного корпуса (Псков, площадь Ленина, д. 2, 3-й этаж) в четверг, 12 декабря, в 19:00.

На собрании обсудят правила внутреннего распорядка университета, сроки ликвидации академической и финансовой задолженности, готовность к зимней экзаменационной сессии, начисление стипендий и проживание в общежитии.

На мероприятие нужно зарегистрироваться по ссылке.

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