В Пскове провели профилактический рейд по предотвращению пожаров

20:40, 08 декабря 2024, ПАИ

Псковские пожарные провели профилактический рейд по предотвращению пожаров на территории Пскова сегодня, 8 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сотрудники ведомства провели профилактические беседы с гражданами по соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, отопительных электроприборов и электрооборудования и иных источников повышенной опасности. Речь также шла о важности приобретения первичных средств пожаротушения и автономных дымовых пожарных извещателей для обеспечения пожарной безопасности в домовладениях. Пожарные привели примеры из своей практики, рассказали о причинах возгораний, довели информацию о пожарах на территории Псковской области за десять месяцев 2024 года.

Псковичам напомнили, что в случае возникновения пожара или задымления надо незамедлительно звонить по номеру пожарной охраны 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.