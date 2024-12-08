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Общество

В Пскове потушили возгорание хозяйственной постройки в Гремячем переулке

В Пскове пожарные потушили возгорание хозяйственной постройки в Гремячем переулке. Для ликвидации пожара привлекались три единицы техники, десять человек. Об этом ПАИ сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

«В 19:24 08 декабря 2024 года поступило сообщение о возгорании в хозяйственной постройке по адресу: Псков, переулок Гремячий», – сообщили в ведомстве, отметив, что пожар потушен.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.

Ранее сообщалось, что в Пскове провели профилактический рейд по предотвращению пожаров.

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