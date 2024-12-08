Вход в сельскую библиотеку отремонтируют в дновской Искре благодаря ТОС
В Искре завершается реализация проекта территориального общественного самоуправления. Об этом глава Дновского муниципального округа Михаил Шауркин сообщил в своём телеграм-канале.
Жители Искры выступили с предложением отремонтировать крыльцо, ведущее в горницу и одновременно в сельскую библиотеку. Благодаря ТОС металлоконструкция при входе уже установлена, осталось положить настил.
«Библиотека и русская горница всегда привлекают людей. Сюда приходят за книгами, на различные массовые мероприятия. И теперь входная группа заметно преобразится. Надеюсь, дновцы это оценят!» – отметил глава муниципалитета.
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