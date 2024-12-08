Вход в сельскую библиотеку отремонтируют в дновской Искре благодаря ТОС

23:49, 08 декабря 2024, ПАИ

В Искре завершается реализация проекта территориального общественного самоуправления. Об этом глава Дновского муниципального округа Михаил Шауркин сообщил в своём телеграм-канале.

Жители Искры выступили с предложением отремонтировать крыльцо, ведущее в горницу и одновременно в сельскую библиотеку. Благодаря ТОС металлоконструкция при входе уже установлена, осталось положить настил.

«Библиотека и русская горница всегда привлекают людей. Сюда приходят за книгами, на различные массовые мероприятия. И теперь входная группа заметно преобразится. Надеюсь, дновцы это оценят!» – отметил глава муниципалитета.

Ранее сообщалось, что пять ТОС Псковской области стали победителями и призёрами всероссийского конкурса.