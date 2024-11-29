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Общество

Пять ТОС Псковской области стали победителями и призёрами Всероссийского конкурса

Пять территориальных общественных самоуправления (ТОС) из Псковской области стали победителями и призёрами VI Всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС» 2024 года. Об этом сообщается в официальном канале региона.

Фото: официальный телеграм-канал Псковской области

Победивших объявили в рамках Стратегической сессии местного и общественного самоуправления Общероссийской ассамблеи развития территорий и общественного самоуправления в Москве.

От Псковской области первое место в номинации «Комплексное развитие территорий» заняло ТОС «Яссы» из Пустошкинского района. Второе место в номинации «Благоустройство и экология» – ТОС «Коттеджи» Стругокрасненского муниципального округа. Третье место в номинации «Социальная поддержка населения» – ТОС «Копылок» Пустошкинского района.

Третье место в номинации «Укрепляем мир общинами» заняло ТОС «Старый дворик» Великолукского района, и четвёртое место в номинации «Местные художественные промыслы, культурные инициативы, развитие туризма» – ТОС «Покровское» Красногородского муниципального округа.

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