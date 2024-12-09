Почти 60 маскировочных сетей сплели за неделю в Локнянском округе

09:39, 09 декабря 2024, ПАИ

Порядка 60 маскировочных сетей сплели в Локнянском муниципальном округе за неделю, пишет газета «Восход».

Как сообщили в штабе «Мы вместе. Позывной СВОи» за неделю команды округа изготовили 56 маскировочных сетей. Семь из них были изготовлены в локнянском штабе, две – в техникуме, одну изготовили в Локнянской школе, две – в ЦДО. Также 14 маскировочных сетей изготовили в деревне Миритиницы, десять – в Жарках, 11 штук было сплетено в Каменке, три – в Подберезье, и еще по две сети изготовили жители Прискухи, Башово и Крестилово.

«За этими цифрами колоссальный труд. Сердечно благодарим всех причастных. Без каждого из вас невозможно выполнить многочисленные заявки на маскировочные сети», – отметили в штабе.