Участок улицы Кузнецкой перекроют сегодня в Пскове

10:30, 09 декабря 2024, ПАИ

Участок улицы Кузнецкой перекроют в Пскове сегодня, 9 декабря, в связи с проведением торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата. Участок дороги будет перекрыт с 11:00 до окончания мероприятия, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок и заблаговременно выбирать альтернативные маршруты движения.

Отметим, что сегодня в России отмечают День Героев Отечества.