Участок улицы Кузнецкой перекроют сегодня в Пскове
Участок улицы Кузнецкой перекроют в Пскове сегодня, 9 декабря, в связи с проведением торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата. Участок дороги будет перекрыт с 11:00 до окончания мероприятия, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок и заблаговременно выбирать альтернативные маршруты движения.
Отметим, что сегодня в России отмечают День Героев Отечества.
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