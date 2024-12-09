День героев Отечества отмечают в России

07:05, 09 декабря 2024, ПАИ

День героев Отечества – памятная дата в России отмечается ежегодно 9 декабря, сообщает calend.ru.

Этот праздник был установлен Федеральным законом № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года, который внес изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

История праздника восходит к XVIII веку. Данная дата связана с важным событием эпохи правления императрицы Екатерины II: в 1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. Этот орден вручался воинам за проявленную доблесть, отвагу и смелость в бою.

Орден Святого Георгия имел четыре степени отличия, из которых первая являлась высшей. Известно, что кавалерами всех четырех степеней стали всего четыре человека, среди которых были знаменитые русские полководцы Михаил Кутузов и Михаил Барклай-де-Толли. Екатерина II также удостоила себя этой награды в честь учреждения ордена.

До 1917 года в день памяти Святого Георгия (по старому стилю — 26 ноября) в России отмечался праздник георгиевских кавалеров. Однако после Октябрьской революции 1917 года этот праздник и сам орден были упразднены.

В 1943 году для награждения рядового и сержантского состава, отличившегося на фронтах Великой Отечественной войны, был учрежден аналог ордена Святого Георгия — орден Славы I, II и III степени. Награждение проводилось до лета 1945 года, и за этот период полными кавалерами ордена стали 2640 человек.

В 1992 году орден Святого Георгия был восстановлен в России, а его статус высшей военной награды был возвращен в 2000 году согласно указу президента РФ № 1463 от 8 августа 2000 года «Об утверждении статута ордена Святого Георгия и положения о знаке отличия – Георгиевском кресте».