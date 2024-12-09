Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День героев Отечества отмечают в России

День героев Отечества – памятная дата в России отмечается ежегодно 9 декабря, сообщает calend.ru.

День героев Отечества отмечают в России. Фото: ПАИ

Этот праздник был установлен Федеральным законом № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года, который внес изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

История праздника восходит к XVIII веку. Данная дата связана с важным событием эпохи правления императрицы Екатерины II: в 1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. Этот орден вручался воинам за проявленную доблесть, отвагу и смелость в бою.

Орден Святого Георгия имел четыре степени отличия, из которых первая являлась высшей. Известно, что кавалерами всех четырех степеней стали всего четыре человека, среди которых были знаменитые русские полководцы Михаил Кутузов и Михаил Барклай-де-Толли. Екатерина II также удостоила себя этой награды в честь учреждения ордена.

До 1917 года в день памяти Святого Георгия (по старому стилю — 26 ноября) в России отмечался праздник георгиевских кавалеров. Однако после Октябрьской революции 1917 года этот праздник и сам орден были упразднены.

В 1943 году для награждения рядового и сержантского состава, отличившегося на фронтах Великой Отечественной войны, был учрежден аналог ордена Святого Георгия — орден Славы I, II и III степени. Награждение проводилось до лета 1945 года, и за этот период полными кавалерами ордена стали 2640 человек.

В 1992 году орден Святого Георгия был восстановлен в России, а его статус высшей военной награды был возвращен в 2000 году согласно указу президента РФ № 1463 от 8 августа 2000 года «Об утверждении статута ордена Святого Георгия и положения о знаке отличия – Георгиевском кресте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 декабря 2024

Почти 60 маскировочных сетей сплели за неделю в Локнянском округе
09 декабря 2024

Музей спорта и олимпийского движения Псковского края занял первое место во Всероссийском конкурсе
09 декабря 2024

Какая погода ждёт жителей Северо-Запада на этой неделе, рассказали синоптики
09 декабря 2024

Во славу десантного братства: фестиваль патриотической песни прошёл в Пскове
09 декабря 2024

День героев Отечества отмечают в России
08 декабря 2024

Вход в сельскую библиотеку отремонтируют в дновской Искре благодаря ТОС
08 декабря 2024

В псковской «Точке кипения» подвели итоги проекта «Мы в ТОПе!»
08 декабря 2024

В Пскове прошли открытые занятия в психолого-педагогических классах

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...