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Общество

Более 12 тысяч псковичей ищут работу перед Новым годом

Более 12 тысяч псковичей вышли на рынок труда в поисках работы перед Новым годом, что на 37 % больше, чем в прошлом году. Об этом ПАИ сообщили аналитики hh.ru.

Изображение: hh.ru

«Соискательская активность в конце 2024 года показывает, что жители Псковской области не намерены уходить на каникулы и решили выжать максимум из уходящего года», – отметила руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО и ЦФО Мария Бузунова.

Рабочие разных профессий прямо сейчас активнее других ищут работу – они разместили более 2,2 тысячи новых резюме, что составляет 18 % объявлений от всего объёма на рынке труда. На втором месте по активному поиску новой профессии расположились представители сферы продаж – таких 2,1 тысяча кандидатов. И около двух тысяч людей в сфере обслуживания также хотят сменить профессиональную деятельность под конец года.

В пресс-службе отметили, что в большинстве компаний в конце года работодатели выплачивают сотрудникам годовую премию, а если уволиться в текущем календарном году, то её можно лишиться. Однако если исполнитель напишет заявление на отработку пропущенных недель в 2025 году, то годовой бонус будет выплачен в полном размере. Аналитики предупреждают: «Если вы перейдёте на новое место работы уже в январе 2025 года, то скорее всего вы не получите «тринадцатую зарплату», так как уже не сможете отработать весь календарный год».

Напомним, что с 1 января 2025 года зарплаты медиков, педагогов, работников культуры, социальных работников и отдельных госслужащих увеличат на 13,2 %.

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