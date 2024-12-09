Расписание автобуса № 26 изменилось в Пскове
Расписание движения автобуса по маршруту № 26 вокзал – УПК в Пскове изменилось с 9 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».
Новое расписание можно посмотреть по ссылке.
Напомним, что сегодня, 9 декабря, с 11:00 в Пскове перекроют участок улицы Кузнецкой.
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