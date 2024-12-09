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Общество

ФСБ перечислила главные слова, которые помогут распознать мошенников

Мошенники начали похищать деньги россиян с использованием подменных номеров, идентичных номерам телефонов спецслужб. Об этом рассказали в пресс-службе Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, пишет РБК.

Злоумышленники звонят от лица сотрудника органов безопасности и убеждают потенциальную жертву перевести личные или кредитные деньги на «безопасный счет» или срочно обналичить их, чтобы потом передать курьеру «для сохранности».

Мошенники могут рассказать жертве о якобы возбужденном уголовном деле в отношении их или их семей, а затем вымогают деньги в обмен на закрытие дел. Злоумышленники выстраивают доверительные отношения с жертвой, а потом с помощью психологического давления убеждают отдать деньги.

«Указанные действия сопровождаются демонстрацией посредством телефонных мессенджеров фотографий «служебных удостоверений» лжесотрудников органов безопасности, копий «приказов» и иных документов, якобы обязывающих гражданина оказать содействие следственным органам. Граждан убеждают соблюдать конфиденциальность, угрожая в противном случае привлечь их к уголовной ответственности за разглашение государственной тайны или отказ от сотрудничества», — сообщили в ФСБ России.

В ведомстве напомнили, что уведомление гражданина о привлечении в качестве подозреваемого (обвиняемого) осуществляется только в письменном виде и вручается лично. Сотрудники ФСБ России никогда не связываются с россиянами по мессенджеру, не присылают фотографии своих служебных удостоверений или документов.

В ФСБ отметили, что, если в речи позвонившего вам человека используются слова «ФСБ», «МВД», «Следственный комитет», «представитель службы безопасности банка», «безопасный счет», «единый расчетный счет Центрального банка России», «ваш гражданский долг», «сообщите код из СМС / данные вашей карты / паспорта / СНИЛС», нужно срочно положить трубку. Мошенники могут использовать современные технологии, чтобы говорить от лица знакомого человека — например изменить голос и видеоизображение. В этом случае также нужно положить трубку и перезвонить знакомому.

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