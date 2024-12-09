Многодетные семьи Псковской области могут получить цифровое удостоверение через «Госуслуги»

19:05, 09 декабря 2024, ПАИ

Многодетные семьи Псковской области могут получить цифровое удостоверение через портал «Госуслуги», напомнил губернатор региона Михаил Ведерников, отвечая на вопрос великолучанки во время прямой линии на телеканале «Россия 24» в понедельник, 9 декабря.

Выдача цифровых удостоверений в виде QR-кода, который предоставляется через «Госуслуги», началась ещё 1 ноября. Этот QR-код не требует ежегодного обновления. «Его достаточно скачать один раз и можно показывать на любом мобильном устройстве», – пояснил губернатор.

Псковичка также поинтересовалась, есть ли льготы для многодетных при установке светового столба на участке. «Что касается световых столбов, такие вещи – это всё-таки задача собственника. Кроме того, в вопросах поддержки мы стараемся идти от большего к меньшему», – отметил Михаил Ведерников.

Напомним, традиционная прямая линия губернатора Псковской области Михаила Ведерникова проходит уже в восьмой раз. В этом году на неё поступило более 1,5 тысячи обращений. Те вопросы, на которые глава региона не успеет дать ответы во время прямого эфира, будут взяты в работу, позже их авторы обязательно получат ответы.