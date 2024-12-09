Базовую станцию связи планируют установить в псковской деревне Адворицы до сентября

20:13, 09 декабря 2024, ПАИ

Вопрос о том, когда появится связь в деревне Адворицы, задала жительница Псковского района Галина Александрова во время прямой линии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на телеканале «Россия 24» в понедельник, 9 декабря.

Михаил Ведерников отметил, что планы установки вышек ежегодно перевыполняют. Всего на этот год запланированы 54 базовые станции, 32 уже запущены, оставшиеся будут запущены в работу до конца этого года. «Зачастую смещение сроков было связано с тем, что было необходимо импортное оборудование, которое заменяли отечественные поставщики», – подчеркнул глава региона.

Начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов заметил, что проблема со связью в деревне известна и находится под контролем. «У нас уже заключено соглашение с телекоммуникационной компанией, и планируется, что до сентября полностью запустим там базовую станцию», – резюмировал он.

Напомним, традиционная прямая линия губернатора Псковской области Михаила Ведерникова проходит уже в восьмой раз. На неё поступило более 1,5 тысячи вопросов. Обращения, на которые глава региона не успеет дать ответы во время прямого эфира, будут взяты в работу.