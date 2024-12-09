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Как Псковская область готовится отметить 80-летие Великой Победы, рассказал Михаил Ведерников

Как Псковская область готовится отметить 80-летие Великой Победы, рассказал губернатор Михаил Ведерников в ходе прямой линии на телеканале «Россия 24» в понедельник, 9 декабря. Вопрос поступил из социальных сетей.

Фото: ПАИ

«Готовимся серьёзно к полномасштабным мероприятиям. Планируем парады, также планируем участие жителей региона во всех мероприятиях, а их будет более 800 в течение всего юбилейного года. Целый ряд традиционных форматов, в том числе кинофестиваль «Западные ворота», конечно, будет пропитан тематикой юбилея Победы», – отметил Михаил Ведерников.

Также Михаил Ведерников уточнил, что планируется традиционно показать тематическое лазерное шоу на стенах Кремля, но с тематикой 80-летия Победы.

«В Острове, Великих Луках ждём рекомендаций по тем мероприятиям, которые будут по всем регионам проходить на федеральном уровне. Мы будем принимать в этом самое активное участие. Дата для нас святая и важная», – заключил Михаил Ведерников.

Напомним, прямая линия губернатора Псковской Михаила Ведерникова проходит уже традиционно, в восьмой раз. На неё поступило более 1,5 тысячи вопросов. Обращения, на которые глава региона не успеет дать ответы во время прямого эфира, будут взяты в работу.

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